المقاومة اللبنانية تستهدف مصنعاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي جنوب شرق عكا
إلى ذلك أكدت المقاومة الوطنية اللبنانية أن العملية البطولية التي تم تنفيذها اليوم في “تل أبيب” دليل على عظمة الشعب الفلسطيني المقاوم وصلابته وعزيمته في مواجهة الاحتلال الصهيوني، مبينةً أنّ هذه العملية ومثيلاتها بكل الأساليب والأشكال الممكنة تعبير حيّ عن إرادة هذا الشعب وقدرته وردة فعل حقيقية وطبيعية على الاحتلال والعدوان والمجازر.
واستشهد اليوم 16 شخصاً وأصيب العشرات إثر غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على بلدات زوطر والشهابية وحارة صيدا وحوش في جنوب لبنان، فيما يواصل العدو اعتداءاته على مختلف المناطق اللبنانية، مخلفاً ضحايا بالمدنيين، ودماراً كبيراً في المنازل والبنى التحتية، حيث أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بارتقاء 5 شهداء صباح اليوم في غارة إسرائيلية على بلدة الشهابية، و3 آخرين في غارة على زوطر الشرقية، كما استشهد 8 أشخاص وأصيب 25 آخرون جراء غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة حارة صيدا، كما ارتقى شخصان وأصيب آخر في غارة لمسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حوش بردى غرب بعلبك، كذلك تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات العدو بالأسلحة الرشاشة والصاروخية في محيط بلدة يارين، ويقوم العدو الإسرائيلي بقصف عنيف ومتواصل لأطراف بلدات الضعيرة ويارين وعيتا الشعب.
كما استشهد 8 أشخاص بغارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على بلدتي جديدة مرجعيون وبافلية في جنوب لبنان، في وقت يواصل العدو جرائمه بحق الأهالي وتدميره المنازل والبنى التحتية، وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم أن غارة العدو الإسرائيلي على جديدة مرجعيون مساء أمس أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة شخص بجروح، كما ارتقى ثلاثة شهداء في غارات ليل أمس على بلدة بافلية، فيما تعمدت قوات العدو تفخيخ مسجد بلدة الضهيرة الحدودية ودمرته بالكامل، كما فخخت عدداً من المنازل قرب مركز “اليونيفيل” في بلدة الضهيرة وفجرتها، وطيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم حلق الطيران التجسسي والمسّير المعادي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة، وأطلق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، كما أطلق العدو بعد الثانية ليلاً نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدات عيتا الشعب وراميا والضهيرة والقوزح بالقطاع الأوسط، وقصفت مدفعيته فجراً بلدات كونين و عيترون و مارون.
دولياً.. أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغز الهجوم الإسرائيلي الأخير على مركز إقامة الصحفيين في لبنان، مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الإنساني الدولي، وأنه يجب وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، ومضيفاً: إن جيش الكيان الصهيوني يحاول إسكات شبكة الصحفيين من أعمدة المقاومة الإعلامية ضد الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الفلسطينيين واللبنانيين والشعوب المجاورة في تلك المنطقة من العالم، فيما أعرب اتحاد الصحفيين الكوبيين عن تضامنه العميق مع مسؤولي وعاملي وسائل الإعلام اللبنانية، وأدان العدوان المتعمد والإجرامي الذي وقع يوم الجمعة الماضي ضد مركز للصحفيين والمصورين في مدينة حاصبيا اللبنانية.