المقاومة اللبنانية تستهدف مصنعاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي جنوب شرق عكا

كما استشهد 8 أشخاص بغارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على بلدتي جديدة مرجعيون وبافلية في جنوب لبنان، في وقت يواصل العدو جرائمه بحق الأهالي وتدميره المنازل والبنى التحتية، وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم أن غارة العدو الإسرائيلي على جديدة مرجعيون مساء أمس أدت إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة شخص بجروح، كما ارتقى ثلاثة شهداء في غارات ليل أمس على بلدة بافلية، فيما تعمدت قوات العدو تفخيخ مسجد بلدة الضهيرة الحدودية ودمرته بالكامل، كما فخخت عدداً من المنازل قرب مركز “اليونيفيل” في بلدة الضهيرة وفجرتها، وطيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم حلق الطيران التجسسي والمسّير المعادي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل بكثافة، وأطلق القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، كما أطلق العدو بعد الثانية ليلاً نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه بلدات عيتا الشعب وراميا والضهيرة والقوزح بالقطاع الأوسط، وقصفت مدفعيته فجراً بلدات كونين و عيترون و مارون.