بكين تحثّ واشنطن على التوقف الفوري عن تسليح تايوان

ووفقاً لـ”شينخوا” جاءت تصريحات المتحدث باسم الوزارة رداً على استفسار من صحفي بشأن إعلان وزارة الدفاع الأمريكية يوم أمس، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 1.988 مليار دولار أمريكي تشمل “أنظمة صواريخ سطح-جو أمريكية متقدمة” وأنظمة رادار.

وأوضح المتحدث أن “مبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان الصينية تنتهك بشدة مبدأ “صين واحدة” والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، خاصة بيان 17 آب 1982″، لافتاً إلى أن “هذه المبيعات تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة الصين ومصالحها الأمنية، وتضر بالعلاقات الصينية-الأمريكية وبالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وتبعث برسالة خاطئة وخطيرة إلى القوى الانفصالية الساعية إلى ما يسمى (استقلال تايوان)”، كما أعرب المتحدث عن إدانة الصين الشديدة ومعارضتها الصارمة لهذه المبيعات، لافتاً إلى أن الصين قدمت احتجاجات رسمية جادة إلى الجانب الأمريكي حيال هذا الشأن، موضحاً أن “استقلال تايوان” من خلال تسليح تايوان، يتعارض مع تعهدات القادة الأمريكيين بعدم دعم ما يسمى “استقلال تايوان”، كما يتعارض مع جهود الجانبين لتحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية-الأمريكية، كذلك أشار إلى أن الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف الفوري عن تسليح تايوان ووقف التحركات الخطيرة التي تقوض السلام والاستقرار في مضيق تايوان، لافتاً إلى أن الصين ستتخذ إجراءات مضادة حازمة وستتخذ جميع التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن سيادتها الوطنية وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها.