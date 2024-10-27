ترامب يدّعي عدم نيته إرسال العسكريين الأمريكيين إلى الخارج للقتال

ووفقاً لـ”تاس” قال ترامب خلال تجمع لمؤيديه في ولاية بنسلفانيا: “خلال ولايتي لم تخض الولايات المتحدة أي حروب. وقمنا بتحقيق السلام بفضل القوة. وهذا رائع. أنتم لا يجب أن ترسلوا أطفالكم للحرب ليفجروهم من أجل بلد لم تسمعوا به أصلاً”، مضيفاً: “لن أرسلكم للقتال والموت في الحروب الخارجية الغبية التي لا نهاية لها”، كما أعرب عن قناعته بأنه في حال فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ستنتظر الأمريكيين المشاركة في الحروب في الخارج، قائلاً: “أكيد أنها ستجرنا الى حرب عالمية ثالثة لأنها غير مؤهلة على الإطلاق”.

وحول اتهام ترامب البيت الأبيض بالاستعداد لتزوير نتائج الانتخابات المقبلة، كتب غينادي بيتروف، في “نيزافيسيمايا غازيتا”: قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ألمح ترامب بكل وضوح إلى أنه لن يعترف بالنتائج إذا تم إعلان فوز كامالا هاريس، وقال المرشح الجمهوري في تجمع حاشد لمؤيديه، إن الديمقراطيين يستعدون لتزوير نتائج التصويت. وقد وجدت كلمات ترامب أرضاً خصبة، على الأقل داخل حزبه.