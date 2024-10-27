ترامب يدّعي عدم نيته إرسال العسكريين الأمريكيين إلى الخارج للقتال
واشنطن- وكالات
ادعى المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أنه “لن يرسل العسكريين الأمريكيين إلى دول أجنبية للمشاركة في النزاعات المسلحة في حال فوزه في الانتخابات”.
ووفقاً لـ”تاس” قال ترامب خلال تجمع لمؤيديه في ولاية بنسلفانيا: “خلال ولايتي لم تخض الولايات المتحدة أي حروب. وقمنا بتحقيق السلام بفضل القوة. وهذا رائع. أنتم لا يجب أن ترسلوا أطفالكم للحرب ليفجروهم من أجل بلد لم تسمعوا به أصلاً”، مضيفاً: “لن أرسلكم للقتال والموت في الحروب الخارجية الغبية التي لا نهاية لها”، كما أعرب عن قناعته بأنه في حال فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ستنتظر الأمريكيين المشاركة في الحروب في الخارج، قائلاً: “أكيد أنها ستجرنا الى حرب عالمية ثالثة لأنها غير مؤهلة على الإطلاق”.
وحول اتهام ترامب البيت الأبيض بالاستعداد لتزوير نتائج الانتخابات المقبلة، كتب غينادي بيتروف، في “نيزافيسيمايا غازيتا”: قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ألمح ترامب بكل وضوح إلى أنه لن يعترف بالنتائج إذا تم إعلان فوز كامالا هاريس، وقال المرشح الجمهوري في تجمع حاشد لمؤيديه، إن الديمقراطيين يستعدون لتزوير نتائج التصويت. وقد وجدت كلمات ترامب أرضاً خصبة، على الأقل داخل حزبه.
ووفقًا لاستطلاع للرأي أجراه مشروع World Justice Project في أيلول الفائت، قال ما يقرب من نصف الجمهوريين (46٪ منهم): إنهم لن يقبلوا بنتائج الانتخابات الرئاسية إذا تم إعلان فوز هاريس، و11% منهم مستعدون للاحتجاج بالأفعال في هذه الحالة، حيث يشير هذا إلى احتجاجات قادمة ودعاوى قضائية سيدعمها المحتجون، كما أن الديمقراطيون أكثر سلمية بكثير، فـ 27% فقط منهم لن يعترفوا بفوز ترامب، ولعل اعتقاد أنصار ترامب بأن هاريس لا تستطيع الفوز بشكل عادل قد أصبح أقوى في الأيام الأخيرة، ووفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن علماء الاجتماع، تضيق بشكل متزايد، ووفقاً لآخر 10 استطلاعات للرأي، فإن هاريس تتقدم على ترامب بمتوسط 0.8% فقط، فيما أفاد عدد من المنشورات، نقلاً عن معلومات من حملة ترامب، بأنهم يفكرون بالفعل في التصرف في حال فوز هاريس: أولاً سيكون هناك استئناف أمام المحكمة، ثم استئناف أمام الكونغرس، حتى لا يوافق على نتائج التصويت.