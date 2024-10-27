رغم أهميته العلاجية.. “طب الأسرة” اختصاص مغمور

دمشق- حياة عيسى

يُعَدُّ طب الأسرة من أعمدة الرعاية الصحية الشاملة وأحد فروع الطب التي تهتمّ بمتابعة صحة الفرد في مختلف مراحل حياته، فهو تخصّص ينظر إلى الإنسان ككل، بجوانبه الجسدية والنفسية والاجتماعية، مُدركاً أن صحة الفرد تتأثر بتداخل هذه الجوانب مع بيئته العائلية والمجتمعية.

رئيسة رابطة طب الأسرة الدكتورة سمر مؤذن بيّنت في حديث لـ”البعث” أن طب الأسرة ليس مجرد طب للأفراد، بل هو علم يرتبط بشكل وثيق بترابط العلاقات الأسرية، وبتأثير الصحة العامة للعائلة على صحة كلّ فرد فيها، كما أنه يُعدّ نواة رئيسية لبناء نظام صحي متكامل، ولاسيما أنه من خلال الدراسات التي تمّ إجراؤها محلياً وعالمياً تبيّن أن العائلات التي تتلقى رعاية شاملة ومستمرة من قبل طبيب الأسرة تنخفض فيها معدلات القبول في المشافي وتنقص معدلات الزيارات للطبيب، وكذلك تحسّن جودة رعاية الأمراض المزمنة، كون طبيب الأسرة يسهل وصول المرضى لخدمات النظام الصحي ويترجم أنشطة النظام الصحي للمرضى.

وتابعت المؤذن أنه على الرغم من أهمية الاختصاص وضرورته، إلا أنه يواجه العديد من التحديات، أهمها نقص الوعي المجتمعي حول مفهوم طب الأسرة وعدم وجود فرص عمل تستهدف أطباء الاختصاص، علماً أن من شأنه تحسين الرعاية الصحية المتكاملة، ولاسيما في الريف، لأنه طبّ شمولي يقدّم رعاية متكاملة ومستمرة ويستطيع مراقبة كل أفراد العائلة بكافة الأعمار، ويحسّن الرعاية الصحية في المناطق النائية ويقدّم إجراءات السلامة والوقاية من الأمراض، وكذلك يساعد في نشر الوعي حول تنظيم الأسرة ورعاية ما قبل الحمل وأثنائه وبعد الولادة، ويصحّح بعض الأفكار المغلوطة المتوارثة ويقدّم المعلومات الطبية الصحيحة.

وطالبت رئيسة الرابطة بضرورة زيادة الوعي المجتمعي حول أهمية عيادة طب الأسرة، وضرورة أن يكون طبيب الأسرة هو الملاذ الأول لرحلة المريض العلاجية، إضافة إلى ضرورة إيلاء الأولوية والاهتمام من قبل الجهات الصحية الرسمية لأطباء الأسرة من حيث التقنيات في المراكز الصحية وزيادة الاهتمام والرعاية بأطباء الأسرة في مرحلة الاختصاص، من حيث الدعم بحضور المؤتمرات العلمية والطبية وإيفاد المتفوقين منهم لنيل شهادات عليا من المراكز العالمية وتدعيم الاختصاص في جامعات القطر، ولاسيما أن رابطة طب الأسرة ساهمت في دعم أطباء الاختصاص من خلال إقامة ورشات عمل في كافة المحافظات والمشاركة في الإشراف على امتحانات البورد العربي باختصاص طب الأسرة والتدريب والتأهيل في مجال الاختصاص.