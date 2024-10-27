27-أكتوبر-2024
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صحيفة البعثمحليات

شركة الكابلات.. مشاركة ناجحة في معرض “اكسبو” وأكثر من 31 مليار ليرة الأرباح التشغيلية لغاية أيلول

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