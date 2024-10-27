مصادر مطلعة لـ”البعث”: توقيف 4 موظفين من “التربية” وسحب 70 شهادة متلاعب بها لقاء ملايين الليرات

البعث- علي حسون

تناقلت صفحات للتواصل الاجتماعي خبراً عن توقيف موظفة التنتيج بوزارة التربية من قبل الجهات المختصة لتلاعبها في نتائج امتحانات الشهادة الثانوية لعدد من الطلاب وقبض مبالغ مالية من الأهالي.

وعلمت “البعث” من مصادر مطلعة أن عدد الموظفين الموقوفين هو ثلاث موظفات وموظف متقاعد، تبيّن أنهم قاموا بالتلاعب وتعديل درجات لعدد من الطلاب مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وكشفت المصادر عن سحب 70 شهادة ثانوية معدلة بشكل مخالف في الدورتين الأولى والثانية، وذلك كإجراء احترازي لانتهاء التحقيقات، وذلك حتى يأخذ كلّ شخص حقه تحت سقف القانون.

وألمحت المصادر إلى أن المبالغ المدفوعة جراء هذا التلاعب وصلت إلى ملايين الليرات، إذ تفيد المعلومات أن إحدى الموظفات قبضت 150 مليون ليرة لقاء تلاعبها وتعديل الدرجات.

وأكدت المصادر أن القضاء هو الفيصل في القضية، وأنه سيتمّ معاقبة من يثبت إدانته، سواء كان متلاعباً أو مستفيداً من هذا التلاعب، ولن يكون هناك تساهل مع من يريد التشويش والمسّ بقدسية التعليم وقيمة الشهادة السورية في الداخل والخارج، وخير دليل ما يحقّقه خريجو المدارس السورية من النجاحات المستمرة على كافة المستويات وبكل المجالات.