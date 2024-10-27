3 أعوام قاتمة تخيّم على اقتصاد الكيان الصهيوني بسبب حرب غزة

البعث- وكالات

رسم صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع صورة قاتمة للاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين الجاري والمقبل بعد تسجيله نمواً دون التوقعات العام الماضي، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وعدوانها على لبنان.

وتوقّع صندوق النقد في تقريره الفصلي “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر يوم الاثنين الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% فقط في 2025، وهو ما يقلّ إلى النصف عن التوقعات السابقة التي صدرت في نيسان الماضي، وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خسائر تكبّدها الاقتصاد منذ بداية أيلول الماضي بلغت 25 مليار شيكل (6.8 مليارات دولار)، مما يعني ترجيح إعادة النظر في ميزانية إسرائيل وزيادتها فور انتهاء العطلات. ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، فإنه حتى وقت قريب كانت نفقات الحرب اليومية للجيش الإسرائيلي تصل إلى 400 مليون شيكل (108 ملايين دولار) ومع ذلك، ومنذ توسيع العمليات في لبنان ارتفعت التكاليف لتتجاوز حتى الآن 500 مليون شيكل يومياً (135.1 مليون دولار)، مع إمكانية حدوث زيادات إضافية في المستقبل القريب.

وفي 10 تشرين الأول الجاري قالت وزارة المالية إن عجز الميزانية في الشهور الـ12 المنتهية في أيلول الماضي بلغ 8.5%، صعوداً من 8.3% في الشهور الـ12 المنتهية في آب السابق له، وكانت توقعات الوزارة مطلع العام الجاري أن يبلغ العجز في كامل 2024 نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأرجعت الوزارة ارتفاع نسبة العجز إلى نفقات الحرب المتصاعدة ضد قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.