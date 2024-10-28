 إيران لن تتخلى عن حقها في الرد على جرائم الكيان الصهيوني

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لن تتخلى عن حقها في الرد على جرائم الكيان الصهيوني، وقال: “إن الموقف الإيراني واضح وسنستخدم جميع الأدوات اللازمة للرد الحاسم على العدوان الأخير”.

وقال بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم: “لقد أساء الكيان الصهيوني فهم سياسة ضبط النفس التي اتخذتها إيران، فهو الذي بدأ عدوانه على إيران وسيتم تحديد نوع الرد بناءً على طبيعة العدوان الذي حدث”، مبيّناً أنّ هذا الرد هو حق قائم وأصيل وفقاً للقانون الدولي.

وأشار بقائي الى أن هناك إدانات واسعة النطاق في المنطقة على اعتداءات الصهاينة، لافتاً إلى أنه تم التوصل لنتيجة مفادها بأنه ينبغي اتخاذ موقف ضد الأعمال الإجرامية الصهيونية.

وأوضح بقائي أن الدبلوماسية لا تزال وسيلة لمنع انتشار الحرب في المنطقة، وقال إن المشاورات الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة أكدت أنه يجب على جميع الدول مراقبة الوضع، وإذا لزم الأمر إبلاغ بعضها البعض بالوضع غير المناسب، مبينا أن القوات العسكرية والأمنية الإيرانية تراقب باستمرار تحركات الكيان الصهيوني.

وأشار بقائي إلى موقف إيران بشأن العقيدة النووية، وقال موقفنا من أسلحة الدمار الشامل واضح فنحن لا نؤمن أبداً بتحويل برنامجنا النووي إلى برنامج عسكري، وذلك استناداً إلى فتوى أعلى مرجعية دينية وسياسية في بلادنا وبناءً على تقييماتنا المنطقية وموقفنا ثابت كما كان من قبل.

وأشار بقائي إلى جهود وزارة الخارجية الإيرانية لوقف جرائم الكيان الصهيوني وعمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن وقف هذه الإبادة هو الهدف الذي سعت إليه طهران منذ البداية، ولكن الأطراف الأخرى أظهرت عدم جدية في ذلك وكان حضورهم يزيد التوتر بدلاً من تهدئته.

ورأى بقائي أن السبب الرئيسي لبقاء وتوسع الكيان الصهيوني هو الدعم الأمريكي اللامحدود، وقال إن النهج الامريكي في هذا الخصوص كان واضحاً ويجب على الإدارة الأمريكية إيقاف هذا الكيان عند حده من خلال وقف الأسلحة والدعم الاستخباراتي والسياسي له.

كما أعلن بقائي أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة استثنائية بعد ظهر اليوم بناء على طلب إيران وأصدقائها (الجزائر وروسيا والصين)، وسيكون اجتماعاً مهماً، ومن المتوقع أن يتصرف هذا المجلس وفقاً للفصل السابع، مشدداً على ضرورة أن يتخذ المجلس موقفاً حاسماً وحازماً.