افتتاح معرض الساحل لأدوات البناء في طرطوس

طرطوس- محمد محمود

افتُتح معرض البناء في الساحل الذي تقيمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات في صالة الباسل، في حديقة الباسل، بمدينة طرطوس، بحضور أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بطرطوس الرفيق محمد حبيب حسين ومحافظ طرطوس فراس أحمد الحامد.

المعرض يشارك فيه نحو /25/ شركة ومؤسسة اقتصادية وطنية مختصة بمواد البناء والإكساء والعزل والتجهيزات الفنية الكهربائية والميكانيكية والصحية والطاقة من مختلف المحافظات السورية ويستمر لثلاثة أيام /28 -29_ 30/ 2024/10.

وشهد افتتاحه حضور فعاليات رسمية واقتصادية من المهتمين بمجال الهندسة والبناء في محافظة طرطوس.