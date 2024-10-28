الاتحاد الأوروبي يجدد الدعوة لوقف النار وروسيا تدعو لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط

مدريد- موسكو-سانا

دعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مجدداً اليوم إلى وقف إطلاق نار فوري في لبنان وغزة، معتبراً أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على قوات الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب اللبناني “اليونيفيل” غير مقبول.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بوريل قوله خلال اجتماع لدول الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة الإسبانية: “إن الاتحاد الأوروبي يطلب وقف إطلاق نار فورياً في لبنان وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”، معتبراً أن هجمات الجيش الإسرائيلي على منشآت وموظفي اليونيفيل غير مقبولة أبداً.

من جهة أخرى دعا بوريل إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أيضاً، ولا سيما في شماله، حيث يواجه أسوأ أزمة إنسانية، وقال: “الطريقة التي تشن فيها هذه الحرب ضد المدنيين تثير مخاوف خطرة وتطرح الكثير من الأسئلة بلا أجوبة”، داعياً دول الاتحاد من أجل المتوسط إلى الالتزام بالضغط من أجل وضع حد لهذا الوضع المأساوي.

وعلى صعيد آخر، دعت إسبانيا ولبنان اليوم إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري في المنطقة. وشدد الجانبان في بيان مشترك صدر بمناسبة اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط على “إعادة بسط سيادة لبنان على أراضيه وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم التي هجروا منها جراء الاعتداءات الإسرائيلية”، مطالبين بالاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وبوقف الهجمات على الجيش اللبناني وعلى قوات اليونيفيل.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن على مجلس الأمن الدولي أن يساعد في تهدئة التوتر في الشرق الأوسط بعد التصعيد الذي شهده الفترة الماضية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله للصحفيين عقب محادثات مع وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيى إن “الهجوم الإسرائيلي على إيران هو وضع صعب ونأمل أن يتمكن مجلس الأمن من المساعدة بطريقة أو بأخرى في تهدئة هذا الوضع”، موضحاً أنه “وبناء على اقتراح الجزائر والصين وروسيا ينبغي للمجلس هذا المساء أن ينظر في دعوة إيران بشأن ما حدث والعمل على تجنب السيناريو الأسوأ لأن احتماله لا يزال قائماً”.

وشدد لافروف على أننا “بحاجة إلى العمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية وفي لبنان كما أننا بحاجة إلى الاتفاق على كيفية استقرار الوضع في لبنان على المدى الطويل وبالتأكيد حل المشاكل الإنسانية فإنها تتفاقم هناك”.

بدوره، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لتسهيل أي محاولات لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط وتطالب الجميع بضبط النفس.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيسكوف قوله في مؤتمر صحفي اليوم: “إن روسيا تتواصل مع جميع الأطراف في الشرق الأوسط في محاولة لمنع مزيد من التصعيد”.