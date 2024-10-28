28-أكتوبر-2024
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أخبارصحيفة البعث

 الجيش يقضي على 4 مسلحين شمال غرب باكستان

إسلام أباد- سانا

أعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل أربعة مسلحين في عمليتين عسكريتين بمقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد.

وذكر الجيش في بيان اليوم وفق وكالة “شينخوا” أن قواته نفذت عمليتين عسكريتين بناء على معلومة استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في منطقة وزيرستان الشمالية وفي منطقة خيبر بالمقاطعة، وجرى اشتباك بين الجانبين أسفر عن مقتل أربعة مسلحين وإصابة ثلاثة آخرين، ومصادرة أسلحة وذخائر ومتفجرات كانت بحوزتهم.

وأشار البيان إلى أن المسلحين القتلى متورطون في تنفيذ هجمات ضد القوات الباكستانية والمدنيين.

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