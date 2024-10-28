الرفيقة النوري تجتمع بمجلس نقابة المهن المالية والمحاسبية

دمشق- البعث

اجتمعت عضو القيادة المركزية رئيس مكتب المنظمات الشعبية المركزي، الرفيقة جمانة النوري، بمجلس نقابة المهن المالية والمحاسبية بمقر القيادة المركزية اليوم.

وأوضحت الرفيقة النوري أهمية دورالنقابة للمساهمة في تحريك الاقتصاد الوطني وتهيئة البيئة المالية والإدارية والاقتصادية والمحاسبية المناسبة لعملية التطوير الذي تقتضيه هذه المرحلة، وتنظيم المهن المالية والمحاسبية المشاركة في صنع القرارات، مضيفةً: إن النقابة هي المظلة الشاملة لكل ما ينطوي تحتها من أعمال، إضافة إلى دورها في الرقابة الفعالة على أعمال المحاسبين في المؤسسات والشركات، ومشيرة إلى أهمية الالتزام بالنزاهة والموضوعية والكفاءة في العمل النقابي.

بدوره الرفيق ضاحي الكراد نقيب المهن المالية والمحاسبية، تحدث عن الواقع الحالي وأهم البرامج والمشاريع التي تعمل عليها النقابة وتسعى لتحقيقها وأهم الصعوبات التي تعترض عملها، منوهاً بضرورة التطوير بما يتلائم مع المرحلة الحالية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تطوير عمل النقابة من خلال تعديل بعض مواد النظام الداخلي التنظيمي الخاص بالنقابة وتضمينه مواد جديدة تتناسب مع عمل النقابة والمتغيرات الاقتصادية الحالية.

كما بحث أعضاء المجلس المركزي والفروع لنقابة المهن المالية والمحاسبية في سورية مع الرفيقة النوري مجموعة من القضايا التي تخص عمل النقابة والخروج بأفكار ترفع من سوية وأعمال النقابة.