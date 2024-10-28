الصين.. البدء بإنشاء مصنع للسيارات الطائرة

وستكون قاعدة الإنتاج، التي أنشأتها شركة XPENG AEROHT، التابعة لشركة XPENG للسيارات الطائرة، أول مصنع لإنتاج أعداد كبيرة من السيارات الطائرة في العالم.

وكانت شركة XPeng قد أعلنت عن توقيع اتفاقية مع منطقة التنمية الصناعية في قوانغتشو للاستثمار والتعاون في مشروع Xpeng Aeroht للسيارات الطائرة.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع 10 آلاف سيارة في السنة.

وكان نائب رئيس شركة Xpeng Aeroht وانغ تان قد أعلن، أن الشركة تخطط لبيع منتجاتها قبل نهاية عام 2024، التي ستكون سيارة معيارية تقلع من صندوقها مركبة مأهولة تتسع لشخصين، وسيكون مالك هذه السيارة قادرا على قيادتها إلى أماكن مختلفة، والتوقف وإخراج الطائرة من صندوق السيارة والطيران، مضيفاً: ستتراوح قيمة السيارة حسب التقديرات الأولية بين1-2 مليون يوان (138-276 ألف دولار)، وتتوقع الشركة تسليم سيارتها إلى الزبائن في الربع الأخير من عام 2025.