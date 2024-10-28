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29-أكتوبر-2024
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افتتاح معرض الساحل لأدوات البناء في طرطوس
نشرة الإعلانات العدد 1282/ الثلاثاء 29-10-2024 / 16 صفحة
العدد 17777 الاثنين 28-10-2024
ظاهرة المقاومة: أشكالها وأزمانها
حفل تنسيب لتلاميذ الصف الأول لمنظمة طلائع البعث في ريف إدلب المحرر
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العدد 17777 الاثنين 28-10-2024
28-أكتوبر-2024
العدد 17777 الاثنين 28-10-2024
ظاهرة المقاومة: أشكالها وأزمانها
نشرة الإعلانات العدد 1282/ الثلاثاء 29-10-2024 / 16 صفحة
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