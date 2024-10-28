جنوب إفريقيا تقدم للعدل الدولية أدلة جديدة على ارتكاب “إسرائيل” جريمة إبادة جماعية في غزة

الأرض المحتلة-تقارير

تقدم جنوب إفريقيا اليوم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بمذكرة مفصلة تتضمن حقائق وأدلة إضافية لإثبات ارتكاب “إسرائيل” جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، وقالت مصادر دبلوماسية جنوب إفريقية: “إن المذكرة الجديدة تتضمن المزيد من الأدلة التي تتخللها تفاصيل جنائية لإثبات أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في غزة”.

وكانت جنوب أفريقيا رفعت في الـ 29 من كانون الأول 2023 إلى محكمة العدل شكوى ضد “إسرائيل” لانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في حربها على القطاع.

في الأثناء، قصف الاحتلال بالطيران والمدفعية مخيمي المغازي والنصيرات والبريج وسط القطاع وجباليا وبيت لاهيا شماله وحي الشجاعية في مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 13 فلسطينياً وإصابة العشرات، فيما أعلنت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 مجازر في غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 96 شهيداً و277 جريحاً، مشيرةً في بيان إلى أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 388 على القطاع ارتفع إلى 43020 شهيداً و101110 جرحى، وأضافت الصحة: “إنه بعد أن قام الاحتلال باعتقال وترحيل كل الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع لم يتبق في المستشفى إلا طبيب واحد تخصص أطفال من بين كل التخصصات، مناشدة المؤسسات الدولية بسرعة إيفاد فرق طبية جراحية للمستشفى”.

بالتزامن أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة باقة الشرقية شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام خلال اقتحامها بلدة الرام شمال القدس، كما اعتقلت عشرة فلسطينيين خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون مدرسة في قرية المليحات شمال غرب مدينة أريحا بالضفة، وحطموا نوافذ غرف صفية وكاميرات المراقبة، كما اقتحموا بلدة رامين شرق طولكرم وكسروا نوافذ منزل عند مدخل البلدة وحطموا زجاج عدد من المركبات،

في سياق متصل، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني أن تكرار عمليات الاعتداء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قيادات ورموز الحركة الأسيرة هو محاولات لاغتيالهم، وأوضحت الهيئة والنادي في بيان، أن قوات الاحتلال نفذت في التاسع من أيلول الماضي جريمة جديدة بحق الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومجموعة من رفاقه المعزولين في معتقل “مجدو” تمثلت بالاعتداء الوحشي عليهم، ما تسبب له بعدة إصابات وخاصة في الجزء العلوي من الجسم، يشار إلى أن الأسير البرغوثي معتقل منذ عام 2002 وتعرض منذ بدء حرب الإبادة لعمليات نقل وعزل متكررة كان آخرها إلى “مجدو”.

إلى ذلك، حذرت رئاسة السلطة الفلسطينية من مخاطر حظر الاحتلال الإسرائيلي عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، مؤكدة أن ذلك يشكل خرقاً للقانون الدولي واستفزازاً للمجتمع الدولي بأسره، وأشارت إلى أن مشروعي القانونين اللذين يعتزم ما يسمى “الكنيست” إقرارهما اليوم وينصان على حظر عمل الأونروا في القدس المحتلة وسحب الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الوكالة الأممية ينطويان على مخاطر كبيرة تهدد مستقبل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.