حفل تنسيب لتلاميذ الصف الأول لمنظمة طلائع البعث في ريف إدلب المحرر

البعث أونلاين- حسان المحمد

أقام فرع منظمة طلائع البعث بإدلب حفل تنسيب تلاميذ الصف الأول لمنظمة طلائع البعث وذلك في مدينة خان شيخون في ريف إدلب المحرر، بحضور أمين فرع إدلب لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق أحمد جاسم النجار، ومحافظ إدلب ثائر سلهب.

وأكد النجار أن ما تم مشاهدته من لوحات فنية وعروض رياضية تعبر عن حب هؤولاء الأطفال للوطن والقائد، منوهاً بأننا نقف ما بين خيال الطفولة وبراءة الأطفال وقدراتهم ومشاعرهم الصادقة، تجعلنا نطمئن لمستقبل سورية، ومشيراً إلى عراقة منظمة طلائع البعث التي أهداها القائد المؤسس حافظ الأسد لأطفال سورية وتلقى كل الدعم من الرفيق الأمين العام للحزب بشار الأسد، رئيس الجمهورية.

وبيَن خصوصية هذا الحفل كونه يقام على أرض محافظة إدلب التي حررها أبطال الجيش العربي السوري ورويت بدماء شهدائنا الأبرار .

من جانبه الرفيق مصطفى جيلو عضو قيادة المنظمة لطلائع البعث نوه بالدور الكبير لمنظمة طلائع البعث التي تحسن الغرس وتضع اللبنة الاولى في جيل المستقبل.