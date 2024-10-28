رغم المعوقات.. بوتين يؤكد استمرار نمو اقتصاد روسيا

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاقتصاد الروسي يواصل النمو رغم العديد من المعوقات التي تواجهه. وقال بوتين خلال اجتماع بشأن القضايا الاقتصادية مع محافظة البنك المركزي إلفيرا نبيولينا ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين: “على الرغم من تباطؤ ديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الثالث من هذا العام إلى حد ما، إلا أن الاقتصاد الروسي يواصل النمو، وفقاً لوزارة التنمية الاقتصادية، بنسبة 4.2 بالمئة في الفترة من كانون الثاني إلى آب الماضي”.

وأضاف بوتين: “من المهم ليس فقط التحليل المستمر لحالة اقتصاد البلاد، ولكن أيضاً تعديل تدابير السياسة الاقتصادية في الوقت المناسب، من أجل تعزيز الاتجاهات الإيجابية وجعلها أكثر استدامة”.

وبيّن بوتين أن البطالة بين الشباب تحت 25 عاماً آخذة في الانخفاض، وهي الآن أقل من 9 بالمئة، فيما وصل معدل البطالة لمستوى قياسي منخفض، حيث بلغ 2.4 بالمئة للشهر الثالث على التوالي.

وحول العلاقات بين دول مجموعة بريكس أعلن بوتين أن دول المجموعة ستعمل على تطوير الاتصالات بين البنوك، وتهيئة الظروف للتسويات بالعملات الوطنية وهي ملتزمة بتعزيز الشراكة في القطاع المالي.

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي ألحق بقوات نظام كييف خسائر جسيمة في مقاطعة كورسك. وقالت الوزارة في بيان: “واصلت وحدات من القوات الروسية عملياتها الهجومية واستهدفت خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، موضحةً أنه وخلال الـ 24 ساعة الماضية صدت القوات الروسية 7 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية، وأحبطت 4 هجمات في اتجاه مناطق ألكساندريا دارينو وبليخوفا.

وأشارت إلى أن خسائر قوات نظام كييف على محور كورسك خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت أكثر من 350 عسكرياً، و7 مركبات مدرعة، واستسلام 3 عسكريين، فيما بلغ إجمالي خسائر هذه القوات خلال المعارك منذ آب الماضي على هذا المحور أكثر من 27530 عسكرياً.

كما أعلنت وزارة الدفاع تحرير بلدة تسوكورينو في جمهورية دونيتسك الشعبية وإسقاط 120 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية. وبينت الوزارة أن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لقوات نظام كييف في 142 منطقة.

في هذه الأثناء، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الليلة الماضية 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج وكورسك. وذكرت وزارة الدفاع أن نظام كييف حاول خلال الليلة الماضية تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، لكن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 13 طائرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و6 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك.