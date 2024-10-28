كوريا الديمقراطية تؤكد مسؤولية سيؤول عن إرسال مسيّرة إلى أجوائها
بيونغ يانغ- وكالات
ذكرت وسائل إعلام رسمية كورية ديمقراطية اليوم الاثنين بأن التحقيقات أثبتت إرسال جيش كوريا الجنوبية طائرة مسيّرة فوق بيونغ يانغ لإلقاء منشورات دعائية، ووصفت ذلك بـأنه انتهاك للسيادة.
وفي وقت سابق، أكدت كوريا الديمقراطية الشعبية جارتها الجنوبية بإرسال مسيّرات إلى مجالها الجوي 3 مرات خلال الشهر الجاري.
وأضافت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية الرسمية أن التحليل “أثبت أن الطائرة المسيّرة التابعة للعصابات العسكرية لجمهورية كوريا… توغلت في عاصمة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.
وأظهر رسم توضيحي نشرته وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية مسار رحلة الطائرة المسيّرة من جزيرة باينغنيونغ الكورية الجنوبية وهبوطها في بيونغ يانغ بعد عبورها البحر الغربي لشبه الجزيرة الكورية.