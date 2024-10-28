كوريا الديمقراطية تؤكد مسؤولية سيؤول عن إرسال مسيّرة إلى أجوائها

وفي وقت سابق، أكدت كوريا الديمقراطية الشعبية جارتها الجنوبية بإرسال مسيّرات إلى مجالها الجوي 3 مرات خلال الشهر الجاري.

وأضافت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية الرسمية أن التحليل “أثبت أن الطائرة المسيّرة التابعة للعصابات العسكرية لجمهورية كوريا… توغلت في عاصمة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.

وأظهر رسم توضيحي نشرته وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية مسار رحلة الطائرة المسيّرة من جزيرة باينغنيونغ الكورية الجنوبية وهبوطها في بيونغ يانغ بعد عبورها البحر الغربي لشبه الجزيرة الكورية.