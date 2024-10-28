لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين والمسعفين

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أنها قدمت بعد التشاور والتنسيق مع وزارة الإعلام شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت صحفيين ومسعفين ومدنيين.

وقالت الوزارة في الشكوى: إن “الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لشخصيات ومنشآت إعلامية يعتبر جرائم حرب موصوفة تستدعي محاسبة “إسرائيل” ومعاقبتها عليها باعتبارها تقوّض أسس الصحافة الحرة، وأهمها تعزيز سلامة الصحفيين والتدفق الحر للمعلومات، وتشكل محاولة لترويع وترهيب جميع الصحفيين العاملين على تغطية العدوان الإسرائيلي على لبنان ولا سيما بعد نجاح الصحافة الحرة في نقل حقيقة ما ترتكبه “إسرائيل” من جرائم ومجازر وانتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان”.

ودعت الشكوى الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات فعّالة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان وشعبه، بما يشمل المدنيين والصحفيين والمسعفين.

في هذه الأثناء، استشهد 9 أشخاص، وأصيب 17 آخرون في غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على المباني السكنية في مدينة صور وعلى بلدة الحلانية في بعلبك شرق لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة شنها العدو الإسرائيلي فجر اليوم على مبنى في حي الرمل في صور أدت إلى استشهاد 7 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح، فيما أسفرت غارة على بلدة الحلانية في قضاء بعلبك إلى استشهاد اثنين.

وشهدت مدينة صور بعد ظهر اليوم سلسلة من الغارات العنيفة التي استهدفت عددا من أحيائها السكنية، ما أدى إلى تدمير عدد من الأبنية.

كما شن الطيران المعادي سلسلة غارات على بلدات القليلة والبرغلية والخيام ومعركة وخربة سلم والمنطقة الواقعة بين الحلوسية ودير قانون النهر.

إلى ذلك نفذت مسيرة معادية غارتين باتجاه جرافة وفريق من الجيش اللبناني كانوا يعملون على فتح طريق في بلدية برج قلاويه وسط معلومات عن وقوع إصابات.

هذا و استشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون بغارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على مبنى فى مدينة صور وعلى أطراف بلدة شمسطار وحي السرايا القديمة في مدينة النبطية في لبنان.

وقام العدو بعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة طوال الليل حتى الصباح، وخاض اشتباكات عنيفة مع المقاومة طوال الليل حتى الصباح في محيط كفركلا وتل نحاس.

ورداً على الغارات الصهيونية، استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بصليتين صاروخيتين جنود العدو الإسرائيلي بين مستوطنتي المنارة ومرغليوت شمال فلسطين المحتلة. وأفادت المقاومة في بيانين منفصلين بأن مقاتليها استهدفوا بصليتين صاروخيتين وعلى مرحلتين فجر اليوم تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي بين مستوطنتي المنارة ومرغليوت.