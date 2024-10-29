إيران تزيد ميزانيتها الدفاعية بنسبة 200 بالمئة

عواصم -سانا

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أنه في الميزانية التي يجب أن تغطي كل نفقات البلاد، كانت كل الجهود موجهة لتلبية الاحتياجات الدفاعية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن مهاجراني قولها في مؤتمر صحفي اليوم: إنه “تم إيلاء اهتمام خاص لهذا الموضوع، لذلك نشهد زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية بنسبة أكثر من 200 بالمئة”.

إلى ذلك أدانت مهاجراني عدوان الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية وقالت: “من الخطأ جداً أن يظن الصهاينة أنهم يستطيعون التأثير على وحدتنا الوطنية بهذه التصرفات”.

ولفتت مهاجراني إلى أن الأجواء في المنطقة متوترة، وهذا الأمر يعود إلى مطامع الكيان الصهيوني، حيث قام بتصعيد التوتر لأنه لم يتمكن من الانتصار في الحرب ضد شعب غزة ولبنان، مشددةً على أن سياسة إيران هي إزالة التوتر وتقليل التهديدات.

من جانبه، أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن دعم الولايات المتحدة غير المشروط للكيان الإسرائيلي وعرقلتها أداء مجلس الأمن الدولي لواجباته، بصفتها أحد الأعضاء الدائمين فيه جعلا هذا الكيان أكثر وقاحة في جرائمه واعتداءاته.

وقال إيرواني في كلمة أمس خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول العدوان الصهيوني الأخير على إيران: “إن دور واشنطن في عدوان الكيان الإسرائيلي، من خلال تقديم الخبرات الفنية والأنظمة العسكرية المتقدمة له، دفع الصهاينة إلى تنفيذ هجماتهم العدوانية ضد إيران، ما يجعل حكومة الولايات المتحدة شريكة في هذه الجريمة وستتحمل النتائج أيضاً”.

وشدد إيرواني على أن الكيان الإجرامي الإسرائيلي، بارتكابه عملاً عدوانياً متعمداً ضد سيادة إيران وسلامة أراضيها قد انتهك بوضوح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسيكون ردنا وفق القانون الدولي وفي الوقت المناسب، وهو ما أقرته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع إيرواني: إن انتهاكات الكيان الإسرائيلي المستمرة والمنهجية للقانون الدولي وعدوانه على إيران، وجرائمه المستمرة في فلسطين ولبنان، وكذلك في سورية واليمن تشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، وتتطلب إدانة واضحة وإجراءات حاسمة من قبل هذا المجلس.

في هذه الأثناء، أدانت مملكة بروناي العدوان الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أنه يشكل انتهاكاً خطيراً للقوانين الدولية ولميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك احترام سيادة أي دولة وسلامتها الإقليمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية” إرنا” عن المملكة قولها في بيان: “استناداً إلى الحق الأصيل في الدفاع عن النفس كما جاء في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن الدفاع ضد العدوان الأجنبي هو حق الدول ذات السيادة”.