ارتفاع أسعار الخضار الساحلية بنسبة 25% في أسواق حمص

تشهد أسعار معظم الخضار الساحلية في أسواق حمص ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30% مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث سجّل كيلو الخيار ما بين 13 إلى 14 ألف ليرة سورية بعد أن كان لا يتجاوز 9 آلاف ليرة، وكيلو الكوسا مابين 12 إلى 14 ألف ليرة بحسب الصنف والنوع بعد أن كان يتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف ليرة، وكيلو الفاصولياء العيشة بحدود 20 ألفاً بعد أن كان دون 15 ألف ليرة، وكيلو الباذنجان الأسود المحشي أكثر من 10 آلاف ليرة بعد أن كان نحو 7 آلاف وكيلو الباذنجان المدعبل يزيد عن 5 آلاف ليرة بعد أن كان لا يتجاوز 3 آلاف ليرة.

وعزا عدد من أصحاب محال بيع الخضار بالمدينة أسباب ارتفاع أسعار الخضار إلى قلّة العرض في سوق الهال، وعدم وصول كميات كافية منها من المناطق الساحلية لتغطي حاجة السوق.

من جانبه أشار مدير سوق الهال بحمص المهندس سامي خلوف في تصريح لـ”البعث” إلى ارتفاع أسعار الخضار الساحلية في سوق الهال بنسبة تُقدّر بنحو 25% مقارنة بالآونة الماضية، عازياً سبب ذلك لتدني درجات الحرارة الليلية التي تؤثر على انخفاض إنتاجية الثمرة، وبالتالي انخفاض كمية الإنتاج المعروضة في السوق وقلة العرض.

وحول أسعار بعض أصناف الخضار الساحلية في سوق الهال، أوضح خلوف أن سعر كيلو الخيار البذرة بالجملة يسجل نحو 10 آلاف ليرة، وكيلو الكوسا ما بين 9 إلى 10 آلاف ليرة، وكيلو الفاصولياء العيشة نحو 16 ألف ليرة، والفرنسية منها بنحو 8 آلاف ليرة، وكيلو الباذنجان الأسود الطويل 8 آلاف والمدعبل يزيد عن 3 آلاف ليرة سورية.

وفي جانب آخر ورداً على سؤال “البعث” حول انخفاض سعر البطاطا حالياً في الأسواق بنسبة واضحة، قال خلوف: إن سعر كيلو البطاطا المالحة النوع الأول بالجملة في سوق الهال يبلغ نحو 9500 ليرة سورية وكيلو بطاطا البرادات بنحو 6500 ليرة حالياً، وذلك بعد أن كان منذ حوالي الأسبوع سعر كيلو البطاطا المالحة في سوق الهال ما يزيد عن 11 ألفاً وبطاطا البرادات بحدود 9 آلاف ليرة.

وأشار خلوف إلى انخفاض سعر كيلو البطاطا بنسبة 20% خلال هذه الآونة، عازياً سبب ذلك إلى أن إنتاج الموسم الحالي من البطاطا في المحافظة سيبدأ خلال الشهر القادم، وبالتالي سيتمّ البدء بطرح كميات كبيرة من محاصيل الإنتاج في الأسواق بدءاً من منتصف الشهر المقبل، وهذا ما دفع تجار البطاطا الذين يخزنونها في البرادات إلى ضخ كميات كبيرة منها إلى الأسواق قبل بدء الموسم حتى يجنوا أرباحاً ولا يتكبدوا أي خسائر مع طرح الجديد منها.

وأكد خلوف أن طرح كميات كبيرة من بطاطا البرادات تسبّب بانخفاض أسعارها وأسعار البطاطا المالحة أيضاً، نظراً لتوفر كميات كبيرة منها في سوق الهال حالياً، مشيراً إلى أن أسعار البطاطا ستنخفض تدريجياً وتباعاً بشكل واضح خلال الأيام القليلة المقبلة مع بداية الشهر المقبل.