ارتفاع أسعار الذهب

حومت أسعار الذهب قرب مستويات مرتفعة قياسية اليوم بدعم من حالة الغموض المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة حول مسار أسعار الفائدة الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2753 دولاراً للأوقية، وهو ما يقرب من أعلى مستوى قياسي لها عند 2785.37 دولاراً للأوقية الذي سجلته الأربعاء الماضي، كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 2756.20 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5ر بالمئة إلى 33.86 دولاراً للأوقية، كما زاد البلاتين نحو واحد بالمئة إلى 1043.20 دولاراً، وكذلك صعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1227.84 دولاراً.