الإعلان عن اختبار المقدرة اللغوية للماجستير في جامعة الفرات- فرع الحسكة

الحسكة – إسماعيل مطر

بين الدكتور قحطان الفلاح رئيس فرع جامعة الفرات بالحسكة لـ”البعث أونلاين” أنه سيتم إجراء اختبار للمقدرة اللغوية الأجنبية يوم العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل في مبنى كلية الاداب والعلوم الإنسانية، مضيفاً: إن الكلية أنهت كل الإجراءات التي من شأنها استقبال طلبات الطلاب الراغبين في التقدم لهذا الاختبار، وإن تقديم الطلبات يبدأ من يوم الأحد القادم 3 /11.

وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة للترشح لهذا الاختبار صورة عن المؤهل العلمي وصورة عن الهوية الشخصية وصورتين شخصيتين.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا للاختبار الماضي والذي تم بداية الشهر الماضي 295 طالباً.