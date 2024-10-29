السيطرة على الحرائق التي اندلعت في حب نمرة

حمص-صديق محمد

أكد قائد فوج إطفاء حمص الرائد إياد محمد لـ”البعث أونلاين” أنه تمت السيطرة على الحرائق التي اندلعت في قرية حب نمرة ومرمريتا بعد جهود استثنائية وكبيرة -على مدار أيام- من فرق وطواقم إطفاء الدفاع المدني وفوج إطفاء حمص والزراعة بمشاركة الطيران المروحي في الجيش العربي السوري، ومساندة من قوى الأمن الداخلي وعناصر من الجيش العربي السوري، ومؤازرة من المحافظات وتعاون المجتمع الأهلي.

وأضاف: تجري حالياً عمليات التبريد على أن تستمر عناصر الإطفاء بالعمل حتى الانتهاء من عمليات التبريد والسيطرة التامة على الحرائق.