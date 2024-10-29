الشركة الصناعية للزيوت النباتية في حلب تنتج 220 طناً سنوياً

حلب – البعث

بيّن معاون مدير عام الشركة الصناعية للزيوت النباتية في حلب محمد أوسو أنه يتمّ إنتاج نحو 30 طناً شهرياً من زيت القطن، وسنوياً نحو 220 طناً، حيث يتمّ مع بداية العام توريد كميات من بذر القطن من محالج تشرين والعاصي ومحردة والمقدّرة بنحو 4000 طن ليتمّ عصرها في معمل النيرب وإنتاج الزيت المكرر والنهائي.

وأشار أوسو إلى أنه يتمّ إنتاج عبوات مختلفة الأحجام / 1-2-4/ ليتر، سعر مبيع الليتر الواحد منها 20 ألف ليرة سورية، وتباع في منافذ البيع التابعة للشركة والكائنة في السبع بحرات وباب جنين، إضافة إلى تزويد السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية بما يلزمها من كميات.