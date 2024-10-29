الصين تضبط أجهزة تجسس لنقل البيانات البحرية 

أعلنت وزارة الأمن الوطني الصينية عن مصادرة أجهزة تجسّس على سطح المحيط وفي أعماق البحر، شملت منارات تحت الماء يمكن التحكم بها من الغواصات.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان نشرته عبر منصة “وي تشات”: إن” قوات الأمن الوطني الصينية ضبطت مجموعة متنوعة من الأجهزة التقنية الخاصة المستخدمة في التجسّس على المعلومات والبيانات البحرية مخبأة في مساحات البحر الواسعة ومهمتها إرسال معلومات يمكن أن تمهد مسبقاً لساحة المعركة”.

وأوضحت الوزارة أن “بعض تلك الأجهزة تعمل بمثابة عملاء سريين، حيث تنجرف وتطفو مع الأمواج، وتراقب الوضع في مياهنا الإقليمية في وقتها الفعلي، ويعمل البعض الآخر منها بمثابة منارات تحت الماء توضح الاتجاه للغواصات الأجنبية التي غزت مياهنا”.

وشدد البيان على تصميم وزارة الأمن الوطني على الدفاع بحزم عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية والمساهمة في بناء دولة بحرية قوية.