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29-أكتوبر-2024
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نشرة الإعلانات العدد 1283 / الأربعاء 30-10-2024 / 11 صفحة
العدد 17778 الثلاثاء 29-10-2024
فرع الجبهة الوطنية التقدمية بحماة خلال انعقاده يؤكد تحسين الخدمات العامة
السيطرة على الحرائق التي اندلعت في حب نمرة
مخاوف أمريكية من نفاد بعض أنواع الصواريخ المرسلة لأوكرانيا و”إسرائيل”
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العدد 17778 الثلاثاء 29-10-2024
29-أكتوبر-2024
العدد 17778 الثلاثاء 29-10-2024
فرع الجبهة الوطنية التقدمية بحماة خلال انعقاده يؤكد تحسين الخدمات العامة
نشرة الإعلانات العدد 1283 / الأربعاء 30-10-2024 / 11 صفحة
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