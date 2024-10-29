القوات الروسية تحرّر مدينتين وبلدتين في دونيتسك

كما أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها قضت خلال الـ 24 ساعة الماضية على أكثر من 400 جندي أوكراني على محور كورسك جنوب غرب روسيا، مبينةً أنه خلال اليوم بلغت خسائر قوات نظام كييف على محور كورسك أكثر من 400 عسكري وتم تدمير 16 عربة مدرعة منها دبابتان وناقلتا جند و12 مركبة قتالية مدرعة إضافة الى أربع مدافع إحداها من طراز كراب بولندية الصنع إضافة لمدفع هاون ومحطة حرب إلكترونية ومحطة رادار مضادة للبطاريات و24 سيارة”، كذلك أسقطت القوات الروسية ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك والبحر الأسود، فيما أعلن فلاديمير روغوف رئيس لجنة الغرفة الاجتماعية الروسية لشؤون السيادة أن القوات الروسية اخترقت دفاعات قوات كييف شمال بلدة رابوتينو على محور أوريخوفو في مقاطعة زابوروجيه، موضحاً أنه “كان هناك نشاط مكثف على جزء من الجبهة شمال رابوتينو، حيث شنت قواتناً هجوماً لاختراق دفاعات العدو.. وتجاوز تقدمها كيلومترا واحدا شمال البلدة، وتم تحرير مساحة تصل إلى 10 كيلومترات مربعة إضافية”، كما أكد أنه تم وقف تقدم القوات الأوكرانية في هذه المنطقة، مشيراً إلى أن “المبادرة الآن في يد الجيش الروسي وتتقدم قواتنا تدريجياً باتجاه بلدتي نوفودانيلوفكا، ومالايا توكماتشكا”.