29-أكتوبر-2024
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أخبارصحيفة البعث

القوات الروسية تحرّر مدينتين وبلدتين في دونيتسك

موسكو-تقارير   
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدتي دبروفوليه وكاترينيفكا، ومدينتي سيليدوف وغورنياك بجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى القضاء على 2240 جندياً وتدمير عشرات الأسلحة الغربية لقوات كييف خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبينةً أن “الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفوا البنية التحتية للمطارات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية، ومركزا للتحكم بالطائرات المسيرة، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 139 منطقة”، ومشيرةً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاثة صواريخ “هيمارس” أمريكية الصنع و98 طائرة أوكرانية مسيرة.

كما أعلنت  الدفاع الروسية أن قواتها قضت خلال الـ 24 ساعة الماضية على أكثر من 400 جندي أوكراني على محور كورسك جنوب غرب روسيا، مبينةً أنه خلال اليوم بلغت خسائر قوات نظام كييف على محور كورسك أكثر من 400 عسكري وتم تدمير 16 عربة مدرعة منها دبابتان وناقلتا جند و12 مركبة قتالية مدرعة إضافة الى أربع مدافع إحداها من طراز كراب بولندية الصنع إضافة لمدفع هاون ومحطة حرب إلكترونية ومحطة رادار مضادة للبطاريات و24 سيارة”، كذلك أسقطت القوات الروسية ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك والبحر الأسود، فيما أعلن فلاديمير روغوف رئيس لجنة الغرفة الاجتماعية الروسية لشؤون السيادة أن القوات الروسية اخترقت دفاعات قوات كييف شمال بلدة رابوتينو على محور أوريخوفو في مقاطعة زابوروجيه، موضحاً أنه “كان هناك نشاط مكثف على جزء من الجبهة شمال رابوتينو، حيث شنت قواتناً هجوماً لاختراق دفاعات العدو.. وتجاوز تقدمها كيلومترا واحدا شمال البلدة، وتم تحرير مساحة تصل إلى 10 كيلومترات مربعة إضافية”، كما أكد أنه تم وقف تقدم القوات الأوكرانية في هذه المنطقة، مشيراً إلى أن “المبادرة الآن في يد الجيش الروسي وتتقدم قواتنا تدريجياً باتجاه بلدتي نوفودانيلوفكا، ومالايا توكماتشكا”.

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