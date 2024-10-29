القوات العراقية تقبض على خمسة إرهابيين في ديالى

بغداد-سانا

أعلن جهاز الاستخبارات والأمن في العراق القبض على خمسة إرهابيين ينتمون لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة ديالى شمال البلاد.

ونقلت وكالة (واع) للأنباء عن الجهاز قوله في بيان: إن مفارزه المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة ديالى، وبالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة من إرهابيي “داعش”، وخلال التحقيق معهم اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية مقابل انضمامهم للتنظيم، حيث تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.

وفي سياق متصل أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية عن استهداف وتدمير مخبأ، وهو عبارة عن كهف داخله عناصر إرهابية، بواسطة طائرات “إف 16” في سلسلة جبال حمرين.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية ستواصل استهداف جميع مخابئ العصابات الإرهابية والضغط عليها وتطويق أماكن أوكارها في المناطق المعقدة والصعبة جغرافياً أينما كانت.

وكانت القوات العراقية قضت الأسبوع الماضي على 4 إرهابيين في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.