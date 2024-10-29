القوات اليمنية تستهدف المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم تنفيذ عملية عسكرية نوعية بالطيران المسير استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان جنوب فلسطين المحتلة.

وقالت القوات المسلحة في بيان: إن “سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان جنوب فلسطين المحتلة”، مشيرة إلى وصول الطائرات المسيرة بنجاح إلى أهدافها.

وأكد البيان أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية رداً على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وإنهاء العدوان على لبنان.

وكانت القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية الثلاثاء الماضي، باستهداف قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.