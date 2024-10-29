المقاومة اللبنانية تسقط مسيرة معادية وتواصل استهداف مواقع العدو ومستوطناته

كذلك أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها الطيران الحربي المعادي في بلدة الرام في البقاع الشمالي ارتفع إلى 11 شهيداً من عائلة واحدة، إضافة إلى انتشال أشلاء شهيد آخر في المكان المستهدف، وفي بلدة جبشيت بالجنوب استشهد 3 أشخاص بعد تعرض منزلهم لعدوان جوي إسرائيلي في حي المغريقة، كما أدى استهداف سيارة على طريق بيوت السياد العامرية الى استشهاد شخص، فيما استهدفت غارة لطيران العدو الإسرائيلي منزلاً في وطى الخيام فيه عائلتان مكونتان من 17 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، حيث انقطع الاتصال بهم ومصيرهم مجهول حتى الساعة، كذلك أغارت طائرات العدو صباح اليوم 3 مرات على بلدة يحمر الشقيف كما أغارت على حمى ارنون وبلدة ارنون دون وقوع إصابات، فيما تتعرض بلدات المنصوري وبيوت السياد والبياضة في قضاء صور وقرى زبقين وطير حرفا ومجدل زون لقصف مدفعي عنيف معاد، وشهدت بلدة جباع عدواناً جوياً أدى إلى تدمير 12 مبنى ومنزلاً فيها جراء 9 غارات عنيفة شنها طيران العدو في أقل من ساعة، بالتوازي وجه العدو الإسرائيلي تهديداً بإخلاء عدد من القرى في جنوب لبنان وهي طير حرفا، الجبين، القصر الأحمر، جبل البطم، زبقين، شيحين، الحميري، الخريب، انصار، مطرية الشومر، عدلون، مجدل زون ،شمع، أبو شاش، الناقورة وعلما الشعب.