بدء توزيع بذار القمح على الفلاحين في طرطوس

طرطوس- محمد محمود

باشرت مؤسّسة إكثار البذار في طرطوس بتوزيع بذار القمح المغربل والمعقّم بنوعيه القاسي والطري للموسم الزراعي٢٠٢٤- ٢٠٢٥.

وبيّن مدير فرع مؤسّسة إكثار البذار المهندس شريف درويش في تصريح لـ”البعث” أن المؤسّسة بدأت بتخزين القمح المغربل والمعقم والمشحون من مراكز الغربلة المتواجدة في فروع المؤسسة، وذلك اعتباراً من منتصف الشهر التاسع للعام الحالي، وبلغت الكمية المخزنة من بذار القمح الطري دوما ستة ٣٨١ طناً، في حين بلغت من بذار القمح القاسي شام تسعة ٤٠ طناً. وأضاف درويش: يتمّ حالياً التوزيع للمزارعين وفق التنظيم الزراعي للعام ٢٠٢٤ الصادر عن الوحدات الإرشادية سواء للجمعيات الفلاحية أو الإفراديين.

وأشار درويش إلى أن المؤسسة حدّدت سعر الكيلو غرام الواحد بستة آلاف ليرة سورية لنوعي القمح الطري و القاسي، لافتاً إلى أن الكميات المباعة بلغت حتى تاريخه ١٤ طناً من القمح الطري، في حين أنه لا يوجد حالياً مبيع للقمح القاسي وغالباً يتمّ استجراره من ريف المحافظة، والحصة الأكبر من القمح الطري لمنطقة سهل عكار، حيث يتمّ الشحن للبذار بحركة من قبل الإدارة العامة في حلب بناء على طلب فرع طرطوس قبل انتهاء الكمية المخزنة.

في المقابل طالب مزارعو مادة القمح بضرورة تخصيص الفلاحين بالبنزين بالسعر المدعوم نظراً لحاجة المحركات الزراعية لها، وللتمكّن من زراعة الأراضي بالصورة المطلوبة.