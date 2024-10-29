تنفيذ خطوط وتعزيل الأقنية لدرء الأمطار في اللاذقية

تنفّذ الشركة العامة للصرف الصحي خطة مشروعات ومجموعة إجراءات تستهدف معالجة الاختناقات ودرء الفيضانات مع دخول فصل الشتاء، وذكر مدير عام الشركة المهندس رواد عثمان لـ”البعث” أنّ الأعمال والمشروعات الجاري العمل فيها بوتيرة عالية، تأتي استعداداً للموسم المطري، وذلك من خلال تعزيل وتسليك كافة الفوهات المطرية في مدينة اللاذقية، وإنشاء فوهات جديدة تزيد من القدرة التصريفية للشبكة، وتعزيل وتأهيل الخطوط المطرية والأقنية المكشوفة والمغطاة، وتجهيز المصبّات على البحر والنهر، وتشمل الإجراءات والأعمال -وفق المهندس عثمان- إزالة العوائق، وفتح المسارات، وإجراء كل ما يلزم من إجراءات وتدابير هدفها تجنيب المدينة خطر الفيضانات والحفاظ على السلامة العامة والمرورية، ولضمان عدم تكرار الفيضانات في مناطق الاختناق الدائمة، بالإضافة إلى المشاركة عبر طواقم وفرق عمل الشركة في مجموعات الطوارئ المزوّدة بالآليات للتدخل الفوري عند حدوث أي طارئ في أوقات الموجات الفيضانية.

وأوضح عثمان أنّ الشركة تعمل على تنفيذ خطوط جديدة، ووصلات نقل للغزارات الكبيرة إلى البحر أو النهر، ومنها خطّ الكورنيش، وخطّ الأزهري، وتمّ وضع خطة لإنشاء مجموعة خطوط داعمة لمنظومة التصريف المطري الحالية للتعامل مع الغزارات الفيضانية، من خلال دراسة متكاملة لتنفيذ خط مطري بطول نحو ١٠٠ متر قساطل اسمنتية قطر ٦٠ سم، تنقل هذه الغزارات إلى البحر بشكل مباشر، ومن المتوقع أن تنتهي الأعمال الرئيسية للوصلة خلال أسبوع.

وأشار عثمان إلى المشروعات التي يتمّ تنفيذها في إدارة واستثمار وصيانه مرفق الصرف الصحي على كافة محاور الشبكة، واستثمار محطات المعالجة والمحاور التجميعية المرتبطة بها، لافتاً إلى توسيع نطاق أعمال الشركة على كامل مناطق المحافظة ضمن مرفق الصرف الصحي المتكامل، حيث تمّ إحداث أربعة مراكز خدمات في مناطق القرداحة والحفة وجبلة ومنطقه اللاذقية.