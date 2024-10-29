طفس اليوم.. الحرارة لارتفاع وأجواء مائلة للبرودة ليلاً

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل باستثناء المنطقة الساحلية تكون حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والبادية، ويكون مائلاً للبرودة ليلاً في أغلب المناطق وبارداً على المرتفعات الجبلية وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية في أغلب المناطق، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في الجزيرة والمنطقة الشرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق، ويكون الجو خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر خلال ساعات بعد الظهر في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية وأجزاء من القلمون، وسديميا في المنطقة الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…