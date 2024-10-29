فرع الجبهة الوطنية التقدمية بحماة خلال انعقاده يؤكد تحسين الخدمات العامة

حماة -حسان المحمد

تركز الاجتماع الدوري لفرع الجبهة الوطنية التقدمية بحماة

حول الواقع السياسي والاقتصادي والخدمي الراهن.

وأكد عضو اللجنة المركزية للحزب أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الأشتراكي الرفيق أشرف باشوري على الحوار والتواصل الدائم مع الجهات الرسمية لتسوية الإشكاليات الهامة المؤثرة على المحافظة.

ونوه بأهمية تسليط الضوء على مواطئ الخلل وسبل علاجها، لافتاً إلى أن التعاون المشترك يفضي إلى نتائج أفضل، ولاسيما ثكتيف النشاطات والفعاليات كافة لعقد الندوات الجماهيرية لتوعية جيل الشباب، لافتاً إلى أهمية تحسين الخدمات العامة والمتابعة المستمرة لها، فضلاً عن دور الجبهة الوطنية التقدمية في مواكبة احتياجات المواطنين ومعالجة شكاواهم بشكل فعّال وتوثيق دور الرقابة الشعبية.

ولفت محافظ حماة كمال عبد الرحمن برمو إلى حرص المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين حسب الإمكانيات المتاحة، مؤكداً على التعاون المجتمعي، كما شدّد على عدم التهاون مع المخالفات التي تؤثر سلباً على المواطن.

إلى ذلك طالب الرفاف الحضور بإعادة النظر في عمل لجنة فحص السيارات بالمواصلات وتأمين طاقة شمسية للمصرف التجاري السوري لتخفيف الإزدحام، ولاسيما أثناء تقبيض الرواتب ومعالجة موضوع المشاكل التي تحصل بسبب جهاز GBS عند تعطل السيارة عن العمل وإعادة النظر بارتفاع سعر مازوت التدفئة المدعوم وتعزيل المصارف المطرية في جميع أحياء المدينة تزامناً مع دخول فصل الشتاء والإسراع بتأمين مازوت التدفئة والعمل على توزيعه ضمن الأحياء والعمل على تخصيص كازية أوكتان في سلمية وسيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بمصياف