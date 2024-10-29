مخاوف أمريكية من نفاد بعض أنواع الصواريخ المرسلة لأوكرانيا و”إسرائيل”

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين: إن البنتاغون يشعر بالقلق من احتمال استهلاك الذخيرة بشكل أسرع بكثير من قدرته على تجديد الإمدادات.

كما أن الصواريخ الاعتراضية هي السلاح الأكثر رواجاً وطلباً خلال الأزمة المتوسعة في الشرق الأوسط، حيث تواجه “إسرائيل” تهديداً متزايداً من الصواريخ والطائرات بدون طيار، وقد يصبح النقص أكثر إلحاحاً بعد الضربات الإسرائيلية ليلة الجمعة الماضية مؤخراً على إيران، والتي يخشى المسؤولون الأمريكيون أن تؤدي إلى موجة أخرى من الهجمات من طهران.

ويشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تواجه صعوبة في زيادة إنتاج الذخيرة، لأن ذلك غالباً ما يتطلب توسيع المؤسسات، وإنشاء خطوط إنتاج جديدة وتعيين موظفين إضافيين، وغالباً ما تتردد الشركات في توسيع الإنتاج دون الثقة في أن البنتاغون سيشتري كميات كبيرة في على المدى الطويل.