وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تزور روسيا

ووفقاً لـ”تاس” جاء في بيان للسفارة أن السفير الروسي لدى بيونغ يانغ، ألكسندر ماتسيغورا، التقى يوم الاثنين، بوزيرة الخارجية في مطار بيونغ يانغ الدولي.

وأضاف بيان السفارة: إن زيارة وزير خارجية كوريا الديمقراطية لروسيا تأتي في إطار الحوار الاستراتيجي الذي اتفق زعيما البلدين فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون على تعميقه خلال زيارة الرئيس الروسي لبيونغ يانغ في يونيو الماضي.

جدير بالذكر أن روسيا وكوريا الديمقراطية وقعتا على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي تنص، بين أمور أخرى، على المساعدات العسكرية المتبادلة في حال تعرض أي من البلدين للهجوم.