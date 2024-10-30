مصرع 51 شخصاً بفيضانات في منطقة فالنسيا شرق إسبانيا

وأفاد جهاز الطوارئ الإسباني على “منصة x ” بأن الحصيلة الأولية للقتلى بلغت 51 وأنه يجري التعرف على جثث الضحايا.

وتجتاح أمطار غزيرة ورياح شديدة جنوب إسبانيا وشرقها منذ مطلع الأسبوع، ما أدى إلى فيضانات قاتلة في فالنسيا ومنطقة الأندلس في جنوب البلاد.

وقال الرئيس الإقليمي كارلوس مازون للصحفيين: إن الكهرباء والاتصالات الهاتفية انقطعت عن أجزاء من منطقة فالنسيا، كما عزلت بعض الأماكن بسبب مياه الفيضانات.

وأظهرت مقاطع مصورة سيولاً من المياه تفيض في الشوارع وتجرف السيارات، فيما تعطلت حركة السكك الحديدية والنقل الجوي بشكل كبير.