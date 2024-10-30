التحقيقات تظهر ضلوع استخبارات أجنبية بمحاولة تفجير سكن للطلاب في “الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب”

موسكو-تقارير

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بقدرة الروس فى الخارج على حشد العالم الروسي وتوظيف طاقاته الخلاقة، مشيراً إلى التسهيلات التي وضعتها حكومة بلاده لمنحهم الجنسية الروسية وتوطينهم، وفي رسالة وجهها إلى المشاركين في الموتمر العالمي الثامن للروس بالخارج الذى افتتح فى موسكو اليوم قال بوتين وفق موقع RT “تعمل روسيا باستمرار على تطوير جهودها الرامية إلى تقديم العون والمساعدة لأبناء الوطن في الخارج، حيث وضعت تسهيلات كبيرة لمنح الجنسية للروس فى الخارج، فيما يتم تحسين آليات برنامج الدولة لتوطين العائدين والتى عاد بموجبها إلى روسيا أكثر من 1.2 مليون شخص”، كما أشار إلى الدعم المقدم من صندوق حماية حقوق الروس في الخارج وتقديم المساعدة القانونية لهم، معرباً عن ارتياحه لمشاركة أكثر من 400 ممثل عن الجاليات الروسية من أكثر من 100 دولة حول العالم رغم الصعوبات الخطيرة والقمع الذى يواجهه بعض المواطنين الروس فى الغرب.

من جانبه، أعلن الأمن الروسي أنه يواصل التحقيق في قضية الإعداد لتفجير أحد مباني سكن الطلاب في “الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب” في موسكو، حيث يرجح المحققون ضلوع استخبارات أجنبية، حيث بينت وثائق المحكمة الرسمية أنّه في الوقت الحالي يجري التحقق من جميع الأشخاص من بين المشاركين فيما يسمى “الفيلق 18” بما في ذلك اتصالاتهم مع موظفي أجهزة المخابرات الأجنبية والذين وصلوا للتخطيط للقيام بأعمال تخريبية رداً على العملية العسكرية الروسية الخاصة المستمرة في أوكرانيا، وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للجريمة بدقة باستخدام وسائل اتصالات سرية عبر تطبيقات التراسل ضمن محادثات مغلقة على الهاتف المحمول.

من جانب آخر، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن احتجاز صحفيين روس في مطار أمريكي يشكل انتهاكاً فظاً من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها في مجال حرية التعبير، مبينةً أن “الصحفيين الروس أبلغوا السلطات الأمريكية مسبقاً بنواياهم وحصلوا على إذن رسمي للقيام بمهمة صحفية، في حين أظهرت السلطات الأمريكية بشكل لا لبس فيه استعدادها في أي لحظة لاستخدام الجهاز القمعي لمنع إظهار المعلومات غير المناسبة لهم”، كمل أشارت زاخاروفا إلى أن الصحفيين الروس من خلال تقديمهم للواقع كما هو يعيقون الغرب في تشكيل الصورة التي يرغب بها أمام العالم، مؤكدة أن “الغرب يرى العالم من منظور ديمقراطي ليبرالي، لكن التقارير والصور التي تنشرها وسائل الإعلام الروسية تكشف حقيقته وتظهر زيف هذه الصورة المثالية”.

ميدانياً.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاعها الجوي اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية 23 طائرة مسيرة أوكرانية، موضحةً أنه “خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وتم اعتراض وتدمير 23 طائرة أوكرانية دون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي”، موضحة أنه تم تدمير 7 طائرات منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 فوق مقاطعة كورسك، و4 فوق مقاطعة سمولينسك، و3 فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وبريانسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود.