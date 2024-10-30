الصين ترفض قرار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية إضافية على المركبات الكهربائية الصينية

أعربت الصين اليوم عن رفضها قرار المفوضية الأوروبية بفرض رسوم إضافية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله في بيان: “إن الصين أشارت مراراً وتكراراً إلى أن تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الدعم على المركبات الكهربائية الصينية غير عقلاني، وهو خطوة حمائية تحت ستار ما يسمى المنافسة العادلة”.

وأشار البيان إلى أن الصين رفعت بالفعل شكوى إلى آلية تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشأن هذه القضية، وستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

وشدد البيان على أن الصين تدعو دائماً إلى حل المنازعات التجارية عن طريق الحوار والتشاور، وقد بذلت قصارى جهدها لتحقيق هذه الغاية وهو ما ترفضه الدول الغربية بشكل مستمر.