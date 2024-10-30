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30-أكتوبر-2024
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نشرة الإعلانات العدد 1284 / الخميس 31-10-2024 / 14صفحة
العدد 17779 الأربعاء 30-10-2024
بازار المهن اليدوية في درعا ينطلق بمشاركة 55 سيدة
الشيخ قاسم للعدو الإسرائيلي: ستهزمون لأن الأرض لنا وشعبنا متماسك حولنا
” تعزيز الانتماء والهويّة عند جيل الشّباب” في ندوةٍ فكريّةٍ بجامعة تشرين
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العدد 17779 الأربعاء 30-10-2024
30-أكتوبر-2024
العدد 17779 الأربعاء 30-10-2024
بازار المهن اليدوية في درعا ينطلق بمشاركة 55 سيدة
نشرة الإعلانات العدد 1284 / الخميس 31-10-2024 / 14صفحة
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