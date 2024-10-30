المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات الاحتلال عند أطراف الخيام.. وانفجار مُسيرة بمصنع في “نهاريا”

تواصل المقاومة اللبنانية تصديها لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي التسلل جنوبي لبنان، بالتوازي مع مواصلتها استهدافاتها لتجمّعات ومواقع الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة.

وفي أولى بياناتها لليوم الأربعاء أعلنت المقاومة استهداف مجاهديها فجراً، تجمّعاً لجنود الاحتلال في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية. ‏

كما استهدف المجاهدون مرة ثانية تجمّعاً لقوات الاحتلال في منطقة العمرا، بصلية صاروخية أيضاً. ‏

وفي الساعة نفسها استهدفت المقاومة ‏تجمّعاً لجنود الإسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام، بصلية صاروخية. ‏

وأعاد المجاهدون ‏استهداف تجمّع لجنود الاحتلال للمرة الثانية بعد فترة في منطقة اليعقوصة بصلية صاروخية. ‏

وأكّدت المقاومة في بياناتها أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‌‏وشعبه.

ودوّت صفّارات الإنذار في مناطق واسعة في الشمال وفي حيفا و”نتانيا” والخضيرة وشمالي “تل أبيب”، في العمق، وسط سماع أصوات الانفجارات.

كما دوّت صفارات الإنذار في “كريات أتا” و”الكرمل” و”مناشه”، وفي “كريات شمونة” ومحيطها.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنباءً عن انفجار مُسيّرة في مصنع لإنتاج قطع غيار جوية في المنطقة الصناعية في مستوطنة “نهاريا” في الشمال.

وقالت قناة “كان” إنّ “طائرة من دون طيار أصابت مصنعاً يُنتج مكوّنات الطائرات في المنطقة الصناعية الشمالية في نهاريا صباح اليوم، من دون دوي صفارات الإنذار”.

كما أفاد الإعلام الإسرائيلي عن انقطاع الكهرباء في مواقع “الجيش” على خط الحدود من جراء القصف من لبنان.