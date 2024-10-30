اندلاع حريق ضخم في حوض لبناء غواصات نووية في بريطانيا

ونقلت رويترز عن شرطة كمبريا في شمال غرب إنكلترا قولها في بيان: “إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ من أجل السيطرة على الحريق”، مضيفةً: “ان شخصين نقلا إلى المستشفى بعد معاناتهما من استنشاق الدخان، فيما لم تقع إصابات أخرى”.

وأكد البيان أنه لا يوجد خطر تسرب إشعاعي، ومع ذلك ننصح الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الموقع بالبقاء في منازلهم، ريثما تستجيب خدمات الطوارئ للحادث وإبقاء الابواب والنوافذ مغلقة.

وهذا الحوض هو ثاني أكبر مجمع لبناء السفن في أوروبا، حيث بنى بعضاً من أهم السفن البحرية البريطانية، إضافة لغواصات تعمل بالطاقة النووية من فئتي أستوت ودريدنوت، ويعمل به حوالي 10 آلاف شخص.