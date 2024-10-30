بازار المهن اليدوية في درعا ينطلق بمشاركة 55 سيدة

درعا- دعاء الرفاعي

تشكيلة متنوعة من المنتجات يضمها بازار المهن اليدوية الذي افتتحه اليوم ‏برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع محافظة ‏ومجلس مدينة درعا.

وأكد القائمون على البازار المقام لمدة يومين ضمن مشروع (عَ البال بعدك) في حديقة المطار أنه يشهد مشاركة من أصحاب مشروعات قدموا ‏منتجات متعددة من المطرزات والألبسة والتحف والإكسسوارات والمنتجات الغذائية والخشبيات وغيرها من الأعمال.

إيمان الكفري منسقة المشروع لفتت إلى الجهود المبذولة لإنجاح هذه الفعالية كبيرة، مبينة أن الدورات التدريبية التي خاضتها 55 سيدة وتعلمن خلالها طرق تصنيع وإنتاج كل الأصناف الغذائية وغيرها.

مشاركات أكدن أن “بازار الخير” لا يقتصر على كونه فعالية ترفيهية، بل فرصة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة وتشجيعهم على الابتكار وتعزيز إنتاجيتهم.