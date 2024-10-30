تقنيات فنية منوعة ومدارس مختلفة في “مواهب واعدة 6”

حمص- آصف إبراهيم

بمشاركة 104 موهبة فنية تشكيلية من مختلف الأعمار، إلى جانب عدد من الفنانين المحترفين، تستضيف قاعة المعارض في المركز الثقافي العربي بحمص معرض “مواهب واعدة” السادس الذي يقيمه مشروع “مدى الثقافي” بشكل دوري، ويستمر مدة أربعة أيام، يلتقي فيه عدد كبير من المواهب التشكيلية الشابة التي تجد في هذه التظاهرة الفنية الدورية فرصة للظهور أمام المتلقي والاستفادة من خبرات عدد من الفنانين المحترفين الذين يشاركون في المعرض ويشرفون على التحضير لهذه التظاهرة الفنية.

يضمّ المعرض نحو ٢٤٥ لوحة من مختلف المدارس الفنية، وتتناول أفكاراً ومواضيع متنوعة بأساليب وتقنيات فنية منوعة تندرج تحت مدارس فنية عدة، وتبرز من بينها المدرسة الواقعية والتسجيلية التي تستلهم من الطبيعة والأماكن مقاطع جمالية برؤية فنية، إلى جانب عدد من اللوحات التي تجسّد حالات إنسانية مختلفة تحمل مضامين وأفكاراً ذات تصورات دلالية عميقة، كما يتناول بعضها الآخر حياة المرأة ودورها في المجتمع، بالإضافة إلى ما عبّرت عنه أنامل الأطفال وألوانهم الجميلة عما يجول في أذهانهم من أحلام وتطلعات بأسلوب عفوي.

يهدف هذا المعرض الذي يأتي استكمالاً لتظاهرة “مدانا ألوان” التي يقيمها مشروع مدى في الهواء الطلق في أماكن عدة من مدينة حمص، إلى تحفيز طاقات الشباب وتنمية قدراتهم الإبداعية، والتوجّه بشكل خاص نحو الأطفال لإغناء عقولهم بالمفاهيم الجمالية وتدريبهم على العمل الجماعي.

وتشهد هذه التظاهرة تطوراً ملحوظاً على صعيد عدد المشاركين وسوية الأعمال، وتسهم في خلق أجواء تفاعلية تحفز الشباب على الإبداع.