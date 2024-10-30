“شبارة” ينسحب قبل أن يبدأ مع سلة الحرية.. ويوضح الأسباب!

حلب- محمود جنيد

منذ اللحظة التي تسلّمت فيها إدارة نادي الحرية الحالية مهامها وضعت المدرّب عماد شبارة على رأس خياراتها لقيادة فريق النادي الأول لكرة السلة، الأمر الذي كان صرّح به رئيس النادي محمد كمال حزوري لـ”البعث”، وخطا خطوة عملية باتجاه ذلك بإبرام الاتفاق بين الطرفين وصرف دفعة من مقدّم العقد لشبارة.

ورغم ذلك لم يبصر خبر التعاقد الرسمي مع مدرّب فريق رجال الحرية المتفق معه النور، إذ فضّل شبارة استكمال جميع الترتيبات اللازمة قبل الإعلان عن تعاقده مع ناديه الأم الحرية، لكن الذي حدث كان خارج إطار التوقعات والخبر المنتظر، فحلّ محله قرار مفاجئ لشبارة ساقه من خلال منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قال فيه إن الأوضاع الرياضية سيئة جداً، مردفاً بإعلانه الابتعاد عن الرياضة برمتها، وأن هناك تسوية مع نادي الحرية بخصوص مقدّم العقد الذي قبضه.

وكشف شبارة لـ”البعث” أن الأمر الذي دفعه لقرار الابتعاد هو عدم توفر الحدّ الأدنى من مقومات النجاح، وهي العناصر التي يمكن من خلالها تشكيل فريق قادر على الظهور المشرف في الدوري، ومطالب بعض اللاعبين المادية المبالغ فيها، ومن بينهم لاعبون متواضعو المستوى، وعدم تحرك إدارة النادي باتجاه التفاوض مع اللاعبين لإبرام التعاقدات المطلوبة وإلقاء هذه المسؤولية عليه بينما هو أمر إداري بحت.

وأكد شبارة أنه وضمن هذه الظروف فضّل عدم الاستمرارية مع نادي الحرية والحفاظ على المكانة التي حظي بها من خلال تجربته الناجحة مع فريق النواعير، وهناك كانت الأمور مختلفة تماماً، والتسهيلات الإدارية حاضرة ضمن إطار عمل منظم كلّ يقوم بواجبه حسب توزيع المسؤوليات المناطة به.