قطاع التكنولوجيا في الكيان الصهيوني يعاني بسبب أزمة نقل حادة

البعث- وكالات

قالت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية إن قطاع التكنولوجيا في الكيان الصهيوني يواجه تحدياً جديداً يتجسّد في نقص الرحلات الجوية وصعوبة الوصول إلى الأسواق العالمية، مع تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في المنطقة.

وتتصاعد الأزمة -وفق كالكاليست- في الوقت الذي توقفت فيه معظم شركات الطيران الأجنبية، مثل يونايتد ودلتا، عن تسيير رحلاتها إلى إسرائيل، تاركة شركة “إلعال” لتكون المشغّل الوحيد للرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة أسعار التذاكر بشكل كبير وتجاوز تكاليف السفر آلاف الدولارات.

وفي حديث لكالكاليست، قال مسؤول في إحدى الشركات الناشئة: “الرحلات الجوية ليست مجرد وسيلة نقل بالنسبة لنا، بل هي شريان حياة لاستمرار الأعمال، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتواصل المباشر مع المستثمرين والعملاء في الأسواق العالمية”.

وعلى خلفية هذا الوضع، باتت شركات التكنولوجيا تواجه صعوبة في إدارة عملياتها التجارية بالخارج، حيث يعتمد العديد من الشركات الناشئة والمؤسّسات التكنولوجية الكبرى في إسرائيل على القدرة على التنقل السريع لتلبية احتياجات العملاء والمستثمرين، وفق الصحيفة.

ويشير ليد أغمون، نائب رئيس شركة “إنسايت بارتنرز”، إلى أن شركته اضطرت لنقل عدد من موظفيها إلى الولايات المتحدة لتلبية احتياجات السوق، وقال: “التواصل الافتراضي لا يكفي في كثير من الأحيان لحلّ المشكلات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتقديم الدعم الفني أو التفاوض على صفقات جديدة، علينا أن نلتقي بالعملاء وجهاً لوجه، وهذا ما يتطلّب رحلات سريعة ومنتظمة، الأمر الذي أصبح اليوم تحدياً كبيراً”.

وصرّح أحد كبار المستثمرين سابقاً بأن “القطاع التكنولوجي بحاجة ماسّة إلى التواصل المباشر مع المستثمرين والعملاء”، وحذّر من أن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تنقل عملياتها بالكامل خارج إسرائيل إذا لم تتدخل الحكومة لتوفير حلول تدعم التنقل بشكل منتظم وآمن.