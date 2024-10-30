لبنان.. ٢٤ شهيداً وإصابة العشرات بغارات إسرائيلية على بلدتين لبنانيتين

بيروت-سانا

استشهد 24 شخصاً وأصيب العشرات بغارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على بلدتي حارة صيدا والصرفند بجنوب لبنان، في وقت يواصل هذا العدو جرائمه وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي، وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أدت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت ليل أمس مبنيين سكنيين في حارة صيدا إلى استشهاد 10 أشخاص وإصابة 36 آخرين، وذلك في آخر حصيلة لعمليات الإنقاذ والبحث، كما تواصلت اليوم أعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض في بلدة الصرفند، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى في البلدة مخلفاً مجزرة حصيلتها حتى الآن 14 شخصاً، حيث يتألف المبنى المستهدف من 3 طبقات دمرت بالكامل وألحقت أضرار جسيمة في المنازل المحيطة، فيما تسببت غارات استهدفت بلدة الخيام باندلاع حرائق عدة في وقت تواجه البلدة محاولات توغل من قوات العدو إلى داخلها، تحت غطاء ناري كثيف من الطيران الحربي والمسير والمدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة، كذلك استهدفت مسيرتان إسرائيليتان سيارة على طريق عاريا، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها، وسيارة آخرى على مفترق عاليه -القماطية، وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم 3 غارات جوية مستهدفة حي الراهبات في مدينة النبطية، وبلدات مجدل زون وطيرحرفا والجبين، فيما يحلق الطيران المسير والاستطلاعي في أجواء صور ومحيطها على علو منخفض، وتشهد مدينة بعلبك وبلدتا دورس وعين بورضاي المجاورتان حركة نزوح كثيفة باتجاه طريقي بعلبك- زحلة وبعلبك- دير الأحمر- عيناتا- الأرز باتجاه الشمال.

وكان العدو الإسرائيلي قد واصل منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم قصفه القرى والبلدات اللبنانية، موقعاً دماراً واسعاً في المنازل والبنى التحتية، خيث أغار طيرانه على خراج شبيل قرب القطراني في منطقة جزين، كما شن 4 غارات على بلدة شبعا مترافقة مع قصف مدفعي استهدف العديد من أحياء البلدة، فيما استهدفت طائرات العدو مجرى النهر في وادي برغز والخردلي وأطراف بلدة سيناي فيما يشهد محور الحمامص والخيام استمراراً لأصوات الانفجارات والرشاشات المتفرقة، كذلم أطلق فجراً نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه بلدتي مارون ويارون وتعرضت بلدتا الطيري و كونين لقصف مدفعي متقطع وذلك بعد أن نفذ موجة هستيرية من القصف ليلاً استمرت حتى الصباح على قرى قضاءي صور وبنت جبيل، حيث أغار الطيران الحربي والمسيّر على بلدات حانين و ياطر والطيري و عيتا الشعب و مدينة بنت جبيل وعين ابل وتبنين وشمع وقبريخا، وأغار على بلدة شقرا مستهدفاً مستوصفاً ومركزاً صحياً، ما أدى إلى تدميره إضافة إلى غارات ليلاً على مجدل زون، طيرحرفا، البياض، الرمادية معركة، جناتا، وجويا والدوير، والتي دمرت 3 منازل فيها، أما في الهرمل فقد أغار الطيران الحربي المعادي ليلاً على محيط المدينة ومعبر قلد السبع، متسبباً بوقوع أضرار جسيمة.