نصير زاده: العدوان الإسرائيلي لم يؤثر على عملية إنتاج الأنظمة الدفاعية في إيران

طهران-سانا

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاده، أن عملية إنتاج الصواريخ والأنظمة الدفاعية في إيران لم تتعرض لأي خلل أو تأثير جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي الايرانية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نصير زاده قوله في تصريح له اليوم على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية: إن “عملية إنتاج الأنظمة الدفاعية، بما في ذلك الصواريخ، لم تواجه أي مشكلات أو انقطاعات” مشدداً على أن “مجرد إطلاق الكيان الصهيوني رصاصة نحو أراضينا يعتبر اعتداء لن يغتفر وسيتم الرد عليه بحزم”

وأوضح نصير زاده أنه إذا تعرضت سيادة دولة لعدوان فمن حقها أن ترد دفاعاً عن نفسها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن طائرات العدو الإسرائيلي لم تدخل إلى المجال الجوي للبلاد خلال العدوان الأخير.