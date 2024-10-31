الدفاع الصينية تؤكد استمرار توسيع التعاون مع روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الصينية استمرار توسيع التعاون بين الصين وروسيا، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الإستراتيجي العالمي.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشانغ شياو قانغ في مؤتمر صحفي اليوم:إن “مواصلة البلدين العمل على تعميق وتوسيع التنسيق الإستراتيجي الشامل والتعاون العملي في مختلف المجالات لا يساعد فقط على تحسين رفاهية الشعبين الصديقين، وإنما يساهم في الحفاظ على الاستقرار الإستراتيجي العالمي وتعزيز العدالة الدولية والنزاهة”.

وشهدت العلاقات الروسية الصينية تطوراً لافتاً خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية إلى مستويات قياسية كما زاد التعاون في مجال الطاقة، إضافة إلى التعاون العسكري في مواجهة التحديات المشتركة.